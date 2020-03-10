قرار عاجل من تامر حسني بعد انتشار كورونا

القاهرة – لايف ستايل
قرر النجم تامر حسني إلغاء كافة حفلاته الغنائية، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد معلنًا عن تفاصيل قراره من خلال صفحته على فيسبوك .
وكتب :" حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات و التجمعات ، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".
وأضاف :"فتم تأجيل كافة الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر ابريل ٢٠٢٠ ".
وتابع :"ونرجو من الجميع اتخاذ كافه الاجراءات الصحية للحفاظ علي سلامة الأفراد و المجتمع ".
تامر قدم مؤخراً فيلم "الفلوس" وشاركه البطولة خالد الصاوي وزينة وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات ضخمة في مصر وعدد من الدول العربية، كما بدأ تصوير فيلم "مش أنا" ويجمعه لأول مرة بالنجمة حلا شيحة .
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