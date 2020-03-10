بسمة وهبة تمنع "الشيشة" لمواجهة خطر كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: اتخذت الإعلامية بسمة وهبة إجراءات وقائية ضد انتشار فيروس كورونا في مطعمها الخاص تجنباً لإصابتها وسعياً لحماية الزبائن. حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إستغرام"، أكدت خلاله إصدارها قرار بمنع "الشيشة" في مطعمها، قائلة: "الناس اللي مدمنة الشيشة دي خطر وخطر أكبر اليومين دول إذا كنا عايزين ناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا".

وأضافت: "أنا أول واحدة في مطعمي بدأت النهاردة قرار مفيش شيشة في المطعم مهما كان مكسبها ايه قصاد خسارة أرواح وسلامة الناس.. اللي عايز شيشة سواء في مطعمي أو برا معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتوا مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح".

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