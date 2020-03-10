شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا مهنئة هيفاء وهبى بعيد ميلادها:" أستمرى فى تألقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إليسا، على تهنئه الفنانة هيفاء وهبى بعيد ميلادها متمنيه لها المزيد من النجاح والتألق، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:"كل سنة و أنتٍ طيبة يا ديفا يا جميلة و السنوات تمر وتثبتى أنك إنسانة جميلة، استمرى في التألق طوال السنوات القادمة"، وردت هيفاء على تهنئة إليسا قائلة:" بتمنى لكى حياة سعيدة صديقتى إليسا".



إليسا تهنئ هيفاء وهبى بعيد ميلادها

واحتفلت هيفاء وهبى بعيد ميلادها على أنغام أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال رقصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى داخل لوكيشن تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، وذلك احتفالا بعيد ميلادها، وهوالعمل المقررعرضه في رمضان المقبل، والذى تصوره حاليا في لبنان، من تاليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج كريم العدل، وحرص عدد من النجوم على مشاركة هيفاء احتفال هيفاء بعيد ميلادها وكان من بين الحضور كل من المؤلف أمين جمال، روجينا، المخرج كريم العدل، فراس سعيد، وآخرون.

Advertisements

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار تشويقى.