شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد لطفى يغنى sway على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد لطفى متابعيه بفيديو له يغنى من خلاله أغنية " sway"، على طريقته الخاصة، عبر حسابه على فيس بوك، وحازت الأغنية على إعجاب متابعيه مشيدين بطريقته في الغناء.

ويشارك الفنان محمد لطفى في فيلم "العنكبوت" إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، من بطولة النجم أحمد السقا حيث صور السقا في العديد من الأماكن المتفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

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ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. العنكبوت"، يشارك في بطولته مع السقا وظافر العابدين، ومحمد لطفي كل من أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى وريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وحل النجم أحمد السقا، مؤخرا ضيفا على برنامج its show time الذى تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، وتحدث عن أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعى تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.