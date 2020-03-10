شكرا لقرائتكم خبر عن "لما لقيتك".. مروة ناجى تطرح أحدث كليباتها على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مروة ناجى أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.

وفى سياق مختلف تتعاون مروة ناجى مع الشاعر محمود عبد الله، والملحن محمد النادى فى أغنية جديدة، لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وقالت مروة لـ"الخليج 365"، إن الأغنية مختلفة وجديدة عليها وتقدم من خلالها الرومانسية بشكل مختلف.