شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية لاتينية من 2019.. حسن شاكوش يقع فى فخ الفبركة بسبب ميسى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثقة كبيرة تحدث بها المغنى الشعبى حسن شاكوش في أحد البرامج التليفزيونية، وهو يلعن أن نجم برشلونة، الأرجنتينى ليونيل ميسى يسمع مهرجان "بنت الجيران" وهو يقود سيارته، مؤكدا أنه حينما ينشر فيديو عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، تكون موثوقة، وأن شاشة كاسيت سيارة ميسى يظهر بها اسمه "حسن شاكوش".

الفيديو انتشرعبرالسوشيال ميديا، وميسى يقود سيارته وأغنية بنت الجيران في الخلفية، وبعدها بساعات، انتشر تصريح حسن شاكوش بأن ميسى يسمع المهرجان وهو يقود سيارته.

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ويبدوأن شاكوش لم يتحر الدقة بشكل كاف، أو أن أحد الأشخاص أبلغه بأن ميسى يسمع مهرجان "بنت جيران" وهو يقود سيارته، وأنه معجب به.

الفيديو الأصلى الذى يظهر به ليونيل ميسى وهو يقود سيارته ويستمع إلى إحدى الأغنيات، هو مقطع لأغنية لاتينية نشرته أنتونيلا روكوزو زوجة ميسى، في "ستورى" انستجرام الخاص بها، بل أنها نشرته فى نوفمبر 2019 أي قبل أن يخرج مهرجان "بنت الجيران" للنور .

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قد قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين فى بيان أن هناك تنسيقًا كاملاً مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.