شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة مثلية الجنس وراء سبب طلبات مقاطعة فيلم The Eternals لشركة مارفل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت مؤسسة One Million Moms، حملة كبرى، لمطالبة العائلات بمنع أطفالهم من مشاهدة فيلم شركة مارفل الجديد The Eternals، لوجود بعض المشاهد التي تدعم المثلية الجنسية، والتي تتضمن قبلة من بطل المسلسل لصديقه مثلى الجنس واللذين يقومان بتربية طفل في منزلهما.

ووفقاً لجريدة "كريستيان نيوز"، فإن الفيلم الجديد المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل، يتضمن مشاهد كثيرة تدعم المثلية الجنسية، والذي يتنافى بشكل كبير مع الكثير من ثوابت المجتمع، والتي تساعد على تشويه توجهات الأطفال من سن مبكر.

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The Eternals

وبدأت مؤسسة One Million Moms، في توزيع عريضة على العائلات لجمع توقيعات لمنع عرض الفيلم المنتظر في دور العرض السينمائي، وإزالة تلك المشاهد التي تدعم المثلية الجنسية، والتي نجحت حتى الأن في جمع ما يقارب الـ 140 ألف توقيع بحسب صحيفة metroweekly.

وتعد مؤسسة 1M، إحدى المؤسسات التابعة لجمعية الأسرة الامريكية، المعروفة بحملاتها المقاطعة والمراقبة للأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية التي تعرض محتوي خارج يدعم المثلية الجنسية، وسبق لها ان منعت الكثير من الإعلانات بعد جمع توقيعات من عدد كبير، وكان اخرهم حملتها ضد فيلم The Rise of Skywalker الذي ضم بعض المشاهد، وفيلم Toy Story 4 الذي ضم مشاهد لزوجين من نفس الجنس.



The-Eternals

ويضم فريق ممثلي فيلم The Eternals ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وأنجيلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.