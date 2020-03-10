شكرا لقرائتكم خبر عن "بنتى الحلوة حبيبة أمها جميلة الشكل والجوهر".. شهيرة تحتفل بعيد ميلاد رانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الكبيرة شهيرة بعيد ميلاد ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت شهيرة على الصور قائلة :"بنتي الحلوة جميلة الشكل والجوهر وجميلة القلب الطيبة المؤدبة اقولها كل سنة وأنتى طيبة وناجحة وراضية وسند ليا ولأسرتك الصغيرة يا حبيبة أمها ياخواتي بحبها".

من ناحية أخرى تنتظر رانيا محمود ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" من بطولة الزعيم عادل إمام، فى سباق دراما رمضان المقبل، وهو إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وتجسد رانيا ضمن أحداث العمل شخصية جديدة، وهي مدرسة تعمل ضمن مجموعة مدارس "فالنتينو" التي يمتلكها "نور عبد المجيد فالنتينو"، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أن رانيا إمرأة عاقر لم تنجب، وهى شخصية طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر.

وفي يناير الماضي، بدأت الفنانة رانيا محمود ياسين تصوير دورها فى مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابى خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان المقبل، بطولة عمرو يوسف، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، من إنتاج سينرجى

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وعبرت رانيا عن اشتياقها للمسلسلات الدينية والتاريخية، لافتة إلى أن عشقها لتلك الأعمال العظيمة على مستوى عملها كفنانة، وكمشاهدة أيضا تفضل هذه الأعمال وتشاهدها باستمرار، وأكدت أن الجمهور متعطش لعودة الأعمال التاريخية والدينية، مضيفة لاحظت الحماس لدى الجمهور بمجرد إعلان الشركة المنتجة عن العمل، فهى فرصة للأجيال الجديدة لمعرفة تاريخنا وتراثنا.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى، نرمين الفقى، محمد عادل، أحمد رفعت، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أكرم فريد، وإنتاج سينرجى واحمد عبد العاطى.