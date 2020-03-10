شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لـ"النساء": أنتٍ غالية وعالية .. كونى قوية واعرفى قيمة وجودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة للنساء، مطالبة فيها كل فتاة بعدم التقليل من نفسها والبعد عن أي رجل لم يعطيها قدرها، لافتة أن المرأة قوية و تمتلك صفات يفتقدها العديد من الرجال، حيث كتبت عبر حسابها بموقع " انستجرام": "الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها و حنيتها.. سر قوتها في ضعفها أحياناً وجمالها في بساطتها".

وتابعت: "الست فعلاً قوية لأنها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة غيرموجودة عند الرجل لتتحمل ظروف الحياة وصعوبتها مع تربية أولادها واهتمامها ببيتها وزوجها .. الست قوية فعلاً علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها".



حلا شيحة

وأضافت :"الست القوية لازم تتأكد أنها قوية لأن جواها سرالحياة كلها، بتبني وبتربي وتكبروبإيدها بتزرع كل الخير والسعادة، وأولادها بيكملوا طريق الحياة لحياة أفضل.. الست قوتها في أنوثتها وهدوئها وابتسامتها وثقتها في نفسها..وكوني دايماً قوية تعرفي قيمة وجودك و أنتٍ غالية وعالية".

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وتابعت موجهة النصيحة لجميع متابعاتها :"أوعي تقللي من نفسك و لا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فوراً و متخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك ".





واختتمت كلامها قائلة :"الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك و حبايبك اللي محتاجينك .. لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام و التقدير و اعرف ان كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما انتن الأجمل و الأقوي".