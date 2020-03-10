شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم البوب.. "حضن ثلاثى" بين بيلى إيليش وجينيفر لوبيز وابنتها إيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بشهرة واسعة ليس في الولايات المتحدة فحسب، ولكن في كافة أنحاء العالم، فالملايين يتابعونها حبا في أغنياتها وحفلاتها، وتواجدها على السوشيال ميديا، وأزيائها، ولكن جينيفر مثلها مثل أي شخص، حيث تهتم ابنتها ايما بالمغنية العالمية "إيليى بيليش"، والتي ترى أنها نجمة البوب.

جينيفر لوبيز، نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة وهى تحتضن بيلى ايليش وبينهما ابنة جينيفر، إيمى، وعلقت "لما إيمى قابلت بيلى"، وقد حققت الصورة أكثر من مليون نصف إعجاب في ساعات قليلة.



جينيفر لوبيز وبيليى ايليش وإيمى

وكانت جينيفر لوبيز قد نشرت أمس "طريف"، عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وشاركها به صديقها أليكس رودريجيز، وقد حقق هذا الفيديو أرقام ضخمة من المشاهدات عبر التطبيق، وصلت إلى أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة في ساعاته الأولى.

Advertisements

الفيديو تظهر به جينيفر لوبيز وهى ترقص أمام المرآة، ويقوم رودريجيز بتصويرها بهاتفه، وبعد أن قدمت جينيفر لوبيز رقصتها المميزة، انقلبت الآية سريعا، حيث ظهر رودريجيز وهو يرتدى فستان جينيفر، وترتدى هي بدلته التي ظهر بها في النصف الأول من المقطع، ليتبادلا الأدوار.

واستغلت جينيفر المشاهدات الكبير للفيديو، وقامت بنشره أيضا عبر ستورى "انستجرام" الخاصة بها لمزيد من المشاهدات.

وكانت جينيفر قد أدلت بالعديد من التصريحات حول علاقتها بخطيبها اليكس رورديجيز أثناء تواجدها الأخير في برنامج اوبرا وينفري حيث حلت ضيفة عليها وتطرقت إلى العديد من الأمور التي تخصها.

لوبيز أكدت أنها منذ خطوبتها لـ اليكس في شهرمارس من العام الماضي 2019، وتوقعت أن إتمام الزواج سيكون خلال شهرين فقط علي أقصي تقدير، وهو الأمر التي اكدت أنها اعتادت عليه وأرجعته إلي مشاعر الرومانسية التي دوماً ما تحظى بها في بداية أي علاقة، وهو ما تسبب مثلما قالت في زواجها ثلاث مرات من قبل.