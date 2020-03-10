صابر الرباعي ينشر صورة للمسجد الحرام: "شعرت بالحزن الشديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان التونسي صابر الرباعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على صورة الحرم المكي، بعد منع الزيارة، تجنبا لفيروس الكورونا.

وعلق: "صورة من الحرم المكي شعرت من خلالها بالحزن الشديد والتعجب من زمن مُنعنا فيه من زيارة بيت الله الحرام مُكرهين بسبب وباء لم نجد مضادا له".

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وتابع: "اللهم ارفع غضبك عنا واعفُ عنا وقنا الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن، واكتب لنا السلامة من كل شر يا عزيز يا غفار أنت القادر والمقتدر".

ويأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين.