"معندناش وقت".. أول رد من محمد رمضان على باسم سمرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان محمد رمضان على طلب الفنان باسم سمرة المتعلق بعمل مناظرة تجمعهما، بعد واقعة تعدِّي الأخير عليه خلال إحدى حفلاته، موضحًا: "لو فاضي هعمل كدا".

وأضاف "رمضان"، خلال أحد لقاءاته، أنه يحب الفنان باسم سمرة، وفيما يتعلق بالمناظرة قال: "باسم أخويا وحبيبي ومش مستاهلة تحدي ومعندناش وقت.. لو فاضي هعمل كدا".

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وتصاعدت الأزمة بين محمد رمضان وباسم سمرة على خلفية دفع الأخير له خلال تواجدهما في أحد الأفراح، وقال رمضان إن باسم سمرة لم يكن في وعيه، عندما دفعه في المناسبة، مضيفًا: "لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال".

من جانبه رد "سمرة"، قائلا: "أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس"، مشيرا إلى أنه يدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

وأضاف: "محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير".