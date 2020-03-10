ماجي بو غصن في جلسة تصوير بـ"الكمامة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
ظهرت الفنانة ماجى بوغصن وهي مرتدية "كمامة" خلال تواجدها في أحد المطارات، للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك أثناء استعدادها للسفر إلى دبي.
وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها على انستجرام وكتبت:"إلى دبي"
ماجي بو غصن تتابع تصوير مسلسل "أولاد آدم" للعرض رمضان المقبل، إلى جانب عدد من الممثلين من بينهم مكسيم خليل قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.
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