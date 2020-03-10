عمرو سعد وفيفي عبده بكمامة خوفا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة فيفي عبده، والمنتجة سارة الطباخ. وظهر الثلاثة في الصورة وهم يرتدون "كمامة"، وعلق: "الحفلة التنكرونا"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد، مسلسل "بركة" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته هالة صدقي، كمال أبو رية، فايز حلاوة، ومن إخراج محمود كريم.

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