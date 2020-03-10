تفاصيل منع شاكوش وبيكا و18 مطربا من الغناء بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشفت نقابة الفنانين الأردنيين، بقيادة حسين الخطيب، عن تقدمها بطلب إلى وزير الداخلية الأردني؛ لمنع إقامة أي حفل موسيقي لـ20 من مطربي وفرق المهرجانات، وفي مقدمتهم حسن شاكوش، وحمو بيكا، وعمر كمال.

الفنان الأردني الكبير نايف الزايد "رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بالنقابة" كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أسباب إصدار القرار، قائلا:

"بداية، نحن تعودنا على دراسة الأمور جيدا من كل الجوانب قبل الكشف عن قراراتنا، وفيما يخص (حسن شاكوش)، نحن تلقينا شكوى من إحدى الشركات المنظمة للحفلات، وكان لديها تصريح بإقامة حفل لـ(شاكوش) في العقبة، وحصل هو على دفعة مقدمة من أجره، ولظروف سوء الأحوال الجوية كان بينهما اتفاق على تأجيل الموعد الأول، لكن منظم الحفل فوجئ بعد تسديد الرسوم الخاصة بالتصريح بعدم التزام (شاكوش) بالحضور، ما تسبب في مشاكل، وهذا لا يأتي من فنان ملتزم".

وفيما يخص "حمو بيكا" يقول الفنان الأردني: "بعدما منعنا الحفل الذي كان من المقرر أن يشارك به في ديسمبر الماضي، سعى لدى القنصل المصري للتدخل والحديث مع نقيب الفنانين حسين الخطيب، لكننا التزمنا بوقف أي نشاط له بالأردن، وأوضح هنا أن (بيكا) ما زال مطالبا قانونيا بسداد حوالي 5000 دولار، والعقوبة المقررة عليه؛ بسبب مخالفاته، خلال تواجده هنا، وجارٍ التحرك للحصول منه عليها إما من خلال المحامين أو النقابة في مصر".

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وتابع: "بالإضافة إلى ذلك كان هناك توافق في الموقف مع نقابة المهن الموسيقية في مصر بقيادة الفنان هاني شاكر، والقرارات التي تم اتخاذها تجاه هؤلاء وتجاوزاتهم".

وحسب الطلب الذي تقدمت به نقابة الفنانين الأردنيين، فقد تقرر منع: "حمو بيكا، ومجدي شطة، وحسن شاكوش، وحنجرة، وكزبرة، وبصلة، ووزة، والزعيم، والصواريخ، والعفاريت، ومطرية، والديزل، والعصابة، وحاحا، وفيفتي، وشواحة، والكعب العالي، وأبوليلة، والحاوي، وعمر كمال".

وأوضحت النقابة في طلبها أن أغاني مطربي المهرجانات تتعارض مع القيم والأخلاق والثقافة العامة للمجتمع، وكذلك المعايير الموسيقية المعروفة، وهذا القرار يأتي منسجما تماما مع قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر، بقيادة الفنان هاني شاكر.