تراند اليوم : "أحمد السقا" يعتذر لسائح آسيوي تركه السائق في الشارع خوفًا من "كورونا"



انتقد الفنان أحمد السقا، ما حدث مع أحد السائحين الآسيويين، الذي تركه سائق على الطريق الدائري، بسبب الخوف من فيروس "كورونا".

في ظل حالة الهلع التي انتابت العالم جراء فيروس كورونا، وشكاوى الصينيين من تعرضهم للتنمر في العديد من دول العالم، أثار مقطع فيديو لسائح آسيوي في شوارع مصر، بعد أن طلب منه السائق النزول، رود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودخل الممثل أحمد السقا على خط الجدل، بنشره فيديو صورة للسائح، وعلق عليها غاضبًا عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، قائلاً: "دي مش اخلاقنا يا مصريين. حقك علينا ❤️ و يا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده. لا للتنمر و لا للعنصرية. احنا اكبر واجدع من كده بكثير. حقق علينا. ويا ريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا".

ووفق تعليقات أرفقت فيديو لسائح آسيوي، فقد تركه سائق السيارة التي كان يستقلها على الطريق الدائري؛ بعد تحذير أحد المارة، ورفضت كل السيارات التوقف له خوفًا من إصابتهم بـ"كورونا".

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وكانت الحكومة المصرية واجهت انتقادات لسماحها للسائحين الصينيين بدخول البلاد على الرغم من التحذيرات الواسعة.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس وصل إلى 59 حالة.