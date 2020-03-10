بعد كورونا.. ساقية الصاوي تخضع للوقائية مع إستمرار حفلاتها

أعلنت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي، عن اجراءاتها الوقائية ضد مرض "كورونا"، خاصة بعد ظهور حالات للمرض في مصر، بالإضافة إلى قرار إلغاء جميع التجمعات والاحتفالات.

واتبعت الساقية اجراءاتها الوقائية كالتالي:" فى ظل الظروف الصحية الحالية وحرصَا على سلامة رواد الساقية والعاملين فيها، تقرر تزويد كل البوابات بأجهزة الآشعة المستخدمة في المطارات، حيث لن يسمح بدخول أصحاب الحرارة

المرتفعة وترد لهم قيمة تذاكرهم، وينصحون بالتوجه إلى جهات الفحص المختصة".

وأضاف البيان: " كذلك يتم استخدام المطهرات بكثافة فى دورات المياه وكافة المواقع الداخلية، نلتزم بتوفير المناديل الورقية والمنظفات لمن يحتاجها، نرحب بالجميع، وننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر سلباً على المناعة

بالالتزام بالتعليمات الطبية الموجهة إليهم".

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وتابعت : "ننوه أيضًا إلى أن برنامج الفترة المتبقية من شهر مارس الجارى لن تشهد تجمعات جماهيرية فائقة، وقبل كل ما تقدم وبعده نتوجه للعلى القدير بالدعاء لحفظ الجميع وشفاء المرضى".

يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي تشهد عدة فعاليات واحتفالات خلال الشهر الجاري اهمها احتفالات عيد الأم، مع بعض النشاطات الثاقافية اولفنية المعتادة لها، لذلك شددت من الإجراءات الوقائية مع توخي الحذر من جمهروها، والأخذ بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم.