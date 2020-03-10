وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة لصديقتها الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
كل لحظة و انتي طيبة و متألقة و جميلة دايما"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا لها النجاح الباهر في حياتها العملية والشخصية، وكانت من أبرز التعليقات كل سنة وانتى طيبة وبخير وعقبال ١٠٠سنه وانتى بالف خير وصحه".
وعلقت إسعاد قائلة:"النهاردة عيد ميلاد صديقة عمري و حبيبة قلبي يسرا،
يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة" ، ويذاع يومي الاثنين والثلاثاء عبر شاشة dmc الفضائية، وتستضيف من خلاله كوكبة من نجوم الفن والمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. إسعاد يونس لـ يسرا : كل لحظة وأنتي طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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