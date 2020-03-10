المغرب: تأجيل مهرجان خريبكة السينمائي بسبب "كورونا"

أعلنت مؤسسة مهرجان (خريبكة) للسينما الأفريقية تأجيل الدورة الـ22 للمهرجان، التي كان من المقرر انطلاق فعالياتها نهاية شهر مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق. شهر مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق. أوضحت مؤسسة المهرجان - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن الصحي للوطن والمواطنين وضيوف المهرجان، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19). اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن الصحي للوطن والمواطنين وضيوف المهرجان، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

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