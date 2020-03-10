شاهد ..داليا مصطفي وشقيقتها في كواليس معكم منى الشاذلي

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة جديدة تجمعها بشقيقيتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا لها العديد من التقدم والنجاح في حياتها الشخصية والعملية".
وعلقت داليا على الصورة قائلة:"أنا وأختي معكم منى الشاذلي"، ونالت
مسلسل "البيت الكبير3"، ﺇﺧﺮاﺝ: محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، عبير صبري، طارق صبري.
الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة داليا مصطفى
وتدور أحداث مسلسل "البيت الكبير3"حول استمرارصراع العائلات في عالم الثأر والميراث، وتحاول جبرية تنفيذ خطتها للانتقام وإفساد الأمور على الجميع.
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