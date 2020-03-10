تامر سعدان يقدم ورشة الدوبلاج للأطفال بالحديقة الثقافية

شهدت ورشة تعليم فن الدوبلاج للأطفال، التى يقدمها المخرج تامر سعدان إقبال عدد كبير من الأطفال ، داخل الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة ، برئاسة الأستاذ محمد ناصف، وذلك وتحت رعاية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ومن خلال الورشة يقوم المخرج تامر سعدان، بتدريب الأطفال عمليآ على فن الدوبلاج، وذلك بطرق بسيطة تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال.

و يتم تأهيل الطفل لأكتشاف موهبته فى فن الدوبلاج من خلال البرنامج التدريبى المتخصص للورشة الذى وضعه المخرج تامر سعدان، ومجال التمثيل الصوتي، ويتعرف الطفل من خلال الورشة، على مجال الدوبلاج، ويكتسب مهارة التحكم

في صوته، وتغير طبقاته بصورة بسيطة وسلسة، مما يؤهل الطفل ان يصبح ممثل صوتي متميز .

ومن خلال الورشة يقوم المخرج تامر سعدان ، بتدريب الأطفال على مقاطع دوبلاج مختلفة ومتنوعة ، من أفلام ومسلسلات الكارتون العالمية ، التى يفضلها الأطفال ، وكذلك يتم تدريب الأطفال على دوبلاج هذه المقاطع الكارتونية باللهجة المصرية ، واللغة العربية الفصحى .

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ويحرص المخرج تامر سعدان على إكساب الأطفال معرفة مراحل صناعة أفلام الرسوم المتحركة، وكيفية بناء الشخصيات الكارتونية بها، وإختيار طبقة الصوت المناسبة لكل شخصية، وإضافة اللزمات المميزة

لكلآ منها.

كما يقوم المخرج تامر سعدان ، بتعليم الأطفال كيفية إتمام تدريبات الصوت يوميآ، وإكسابهم الأدوات الازمة، للقدرة على الثبات بنبرة الصوت أثناء التمثيل، وتغيير طبقات الصوت أثناء التسجيل بأحترافية، مما يحسن من مهاراتهم اللغوية والتحكم بمشاعرهم المختلفة.

كما يزيد من ثقة الأطفال بأنفسهم ، وفى نهاية الورشة ، يقوم كل طفل بأداء صوتى محترف، لشخصيته الكارتونية المحببة ، ويتم عمل مونتاج لوضع صوته على مشاهد الشخصية المحببة له، ويرفق بها فيديو له أثناء التسجيل .

ويذكر ان المخرج تامر سعدان مدرب الورشة خريج أكاديمية الفنون ، وحاصل على ماجستير إعلام وثقافة الأطفال من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وقام بكتابة سيناريو وإخراج العديد من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والوثائقية، كما قام بأخراج العديد من البرامج التليفزيونية ، وقدم العديد من ورش الأطفال الفنية المتخصصة .