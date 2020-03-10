بعد وفاته.. محطات في حياة العالمي ماكس فون سيدو

بعد رحلة عطاء كبيرة ومميزة في السينما العالمية رحل عن دنيانا الفنان ماكس فون سيدو " Max von Sydow"عن عمر يناهز 90عامًا، حيث أعلنت زوجته المنتجة كاترين فون سيدو خبر وفاته بكلمات مؤثرة تمس القلب وقالت:" بقلب محطم وحزن لا متناه يؤلمنا جدًا أن نعلن رحيل ماكس فون سيدو في 8 مارس"، وذلك بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الأوروبية.

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ابرز محطات الراحل ماكس فون سيدو:

. ولد ماكس فون سيدو في السويد يوم 10 إبريل عام 1929، بينما حصل على الجنسية الفرنسية عام 2002.

. ظهرت موهبته اثناء مشاركته مع زملائه في المرحلة الثانوية بعرض مسرحي بنادي التمثيل وهو ما ساعده على دراسة

الدراما والتمثيل فيما بعد.

. عقب التخرج عمل في العديد من المسارح الي ان اكتشفه المخرج السويدي انجمار بريجمان.

. بدأت شهرته العالمية بفضل برجمان بعد اسناده دور الفارس بلعبة الشطرنج مع الموت في الفيلم الخيالي "ذي سيفنث سيل" "الختم السابع"، أمام بينجت أجورت، الذي تم عرضه عام 1957،. وقدم معه حوالي عشرة أفلام ليحققا ثنائي فني ناجح وذلك قبل انتقاله لـ هوليوود.

. في الستينات شارك في أفلام خارج حدود السويد، حيث جسد يسوع المسيح في فيلم "ذي غريتيست ستوري إيفر تولد" (1965) إلى جانب شارلتون هيستون كما شارك في فيلم "هاواي" (1966) إلى جانب

جولي اندروز.

. ظهر في العديد من الأفلام الأوروبية والأمريكية بعدة لغات بجانب السويدية والإنجليزية قدم أعمال باللغة النرويجية والدنماركية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

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.جسد دور الكاهن كثيرا في أفلام هوليوود، وحقق نجاح كبير جدا ومن بين تلك الأفلام "ذي إكزورسيست" (1973) لوليام فريدكين.

. شارك في الجزء السابع من سلسلة "ستار وورز" عام2014 ، كما شارك في المسلسل الشهير"غايم اوف ثرونز" الذي شهد نجاح جماهيري كبير.

.من أشهر ادواره على الإطلاق كان أداءه لدور الأب ميريان في فيلم طارد الأرواح الشريرة.

.قال عنه جيل جاكوب الرئيس السابق لمهرجان "كان":" أن سيدو كان من أعظم ممثلي العالم، وكان بإمكانه أداء أدوار مخيفة ومثيرة للقلق إلا أن ماكس كان شخصًا رقيقًا جدًا ويتمتع بحس إنساني مؤثر جدًا".

. حصل على جائزة المؤسسة الملكية للسويد الثقافية عام 1954 ، وحصل على منصب قائد الفنون والآداب في عام 2005 ، ولُقب بشيفالييه دي لا ليجيون في 17 أكتوبر 2012.