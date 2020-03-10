شارك الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز المعروف بـ"توما"، صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق عليها توما قائلاً"صديق العمر"، وأوضحت الصورة جلستهم سوياً في إحدى ستوديوهات التسجيل، فمن المتوقع أنها جلسة غنائية جديدة ضمن تحضيرات حماقي لأغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه
وفي نفس السياق كشف حماقي عن أحدث أغنياته لعام 2020 المتوقع انضمامها لألبومه الجديد، وذلك أثناء احياء حفله الغنائي في الجامعة الأمريكية، حيث قدمهالجمهوره مباشرة وتقول كلماتها"الكل عرف ان انا وانت، بنحب بعض الا انا وانت، وياما جوني وسألوني هو الفرح هيكون امتى"، وأكد حماقي بعدها عن موعد طرح ألبومه الجديد في الصيف القادم، ليكون بذلك أسرع ألبوم تم طرحه خلال مسيرته الفنية، حيث يأتي بعد مرور أكثر من عام على أحدث ألبوماته "كل يوم من ده" الذي صدر في يناير 2019 بعد غياب 4 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة..جلسة غنائية تجمع حماقي وتوما لتجهيز ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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