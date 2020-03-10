للمرة الأولى.. حفل غنائي لفايزة أحمد في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي للمرة الأولى في مسيرتها الثقافية، خصوصًا حفلات العرائس، حفلًا للفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الأم.
يقام الحفل يوم الخميس 20مارس، على أن يكون سعر التذكرة الموحد بقيمة 42 جنيهًا، ويتم شراء التذاكر من خلال شباك التذاكر الخاص بالساقية.
يذكر أن الصاوي شهدت نجاحات عدة كبرى لحفلات العرائس لكبار مطربي الزمن الجميل، وأهمهم عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، إضافة إلى حفل الكينج محمد منير، الذي أقيم أخيراً على المسرح، ولاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وحضورًا كامل العدد.
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