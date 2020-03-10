شاهد.. لقاء الخميسي : بحبك يا ربنا ومحتاجاك دايماً

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
رسايلك اللي بتوصلني في كل اللي حصل واللي بيحصل في طريقي".
وعلقت لقاء على الصور قائلة:"عزيزي ربنا صباح الخير انا بشكرك على كل النعم اللي في حياتي من يوم ولادتي لحد النهارده بشكرك على
وتابعت: "بشكرك اني في كل يوم باتعلم حاجه جديده ومهمه، بشكرك على نعمة الاحساس والشعور والعواطف والمحبة والسلام والمسامحة، بشكرك على نعمة الصبر، بشكرك علىعطفك وحبك ودعمك، بشكرك على الصحة والأولاد والأهل والعطايا التي لاتنتهي .. بشكرك على عطية النفس اللوامة، بحبك يا ربنا ومحتاجاك دايماً في قلبي ومعايا ".
الجدير بالذكرأن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل"أبواب الشك" ﺇﺧﺮاﺝأحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، كريم الدليل، ويشاركها البطوله كل من خالد سليم ، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد .
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