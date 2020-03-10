مشاهير أعلنوا مثليتهم وتزوجوا من رجال.. فنان لبناني يثير صدمة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الكثير من المشاهير عدم رغبتهم في الإرتباط بالجنس الآخر، سواء رجال أو نساء، ثم فضلوا الارتباط بأبناء جنسهم، ليعلنوا صرحة مثليتهم الجنسية.

أعلن النجم ​ريكي مارتن​ رسمياً زواجه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف، في شهر كانون الثاني/يناير عام 2018.

وقد تبادلا قسم الزواج، ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة، ولديهما 4 أولاد.





النجم ​إلتون جون​ تزوّج من صديقه المذيع ديفيد فورنيش، وتبنيا طفلين ليعيشا حياة كاملة في جو أسري.

كما تزوج النجم ​نيل باتريك هاريس​ وصديقه ديفيد بورتكا، بعد إقرار حق ​المثليين​ في الزواج في نيويورك.



أعلن النجم ​سام سميث​مثليته، وإرتبط بعلاقة رومانسية بالنجم التلفزيوني ​براندون فلين​، وهو نجم مسلسل "13 Reasons Why"، ليقررا بعدها الزواج رسمياً في أستراليا، وذلك بعد السماح للمثليين في أستراليا بالزواج.

صدم الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب​متابعيه بإعلانه زواجه من صديقه في عام 2018، ونشر صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يقبل رجلًا آخر، معلنًا زواجهما ومعلقًا: "الحب ينتصر".

وأثار إعلان شلهوب الصادم، موجة من الجدل والإنتقادات في التعليقات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتبر البعض أن شلهوب تجاوز كل الأخلاق والعادات والتقاليد بإعلانه مثليته بهذا الشكل الرسمي، من دون الإكتراث بالأديان أو العادات والتقاليد، بينما أيده آخرون مؤكدين أن هذه حريته الشخصية.