نقابة الموسيقيين في الأردن تمنع مطربي مهرجانات مصر من الغناء على أراضيها!

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت ​نقابة​ الفنانين الأردنيين بياناً تمنع فيه جميع مطربي المهرجانات في مصر من الغناء على أراضيها اذ ان أغانياتهم تتعارض مع أخلاق المجتمع الاردني ولا تتناسب مع المعايير الموسيقية.

وجاء في البيان: "السيد سلامة حماد الأكرم، نأمل من معاليكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بعدم السماح للمذكورين أدناه من الجنسية المصرية بإقامة أي حفل موسيقي داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية... نظرًا لما تضمنه أغانيهم بما تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة".

وذكر البيان أسماء اسماء الفنانين الممنوعين من الغناء على ارض الاردن: "​حمو بيكا​ وبصلة و​الديزل​ والكعب العالي ومجدي شطة والصواريخ والعصابة وابوليلة وحنجرة والعفاريت و​عمرو حاحا​ و​اندرو الحاوي​ وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتي و​حسن شاكوش​ والزعيم ومطرية وسواحه و​عمر كمال​".