بسمة بوسيل تدخل عالم إخراج الكليبات وهذه أول أعمالها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دخلت مصممة الأزياء المغربية والفنانة السابقة ​بسمة بوسيل​ عالم إخراج الكليبات، إذ كان أول أعمالها فيديو كليب أغنية "روق علينا" للفنانة عاليا، والتي تمّ طرحها عبر "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وقد حققت نشبة مشاهدة عالية منذ طرحها يوم أمس، بتخطيها الـ600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

يذكر أن الفنانة عاليا قدمت من قبل دويتو مع الفنانة المصري تامر حسني زوج بوسيل في أغنية "أطمن" والتي صدرت في ألبومه "اخترت صح" سنة 2010.

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