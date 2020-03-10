تراند اليوم : في ذكري ميلاده .. كيف كانت بداية يوسف داوود ؟

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير يوسف داوود، الذى ولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية، حيث تخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960. وعمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن.

قالت دينا ابنة الفنان يوسف داوود، في لقاء تليفزيوني، إن والدها كان متمكنا من اللغتين العربية والإنجليزية بدرجة عالية، علاوة على أن لديه معلومات وفيرة عن الدين الإسلامي، لدرجة أن البعض كان يعتقد أنه مسلم بالرغم من أنه مسيحي الديانة.

كانت بداية يوسف داوود، في مسرحية “زقاق المدق”، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

شارك يوسف داوود، في أفلام “كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، اﻹرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان”. وفي مسلسلات “أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات زوج معاصر، يوميات ونيس، تامر وشوقية”. وفي مسرحيات “الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد”.