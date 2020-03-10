تراند اليوم : إسلام جمال يظهر بجانب علياء في أغنيتها “روق علينا”

ظهر الفنان إسلام جمال من خلال أغنية روق علينا للمطربة علياء، من إخراج بسمة بوسيل، وهى الأغنية التي تم طرحها اليوم على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تعد الأغنية عودة لعلياء للساحة الغنائية، منذ أن قدمت مع النجم تامر حسنى أغنية “اطمن” كدويتو غنائى قبل عدة سنوات.

وكان اغنية “عليا” والتى طرحتها امس ” روق علينا ” حققت نسبة مشاهدات كبيرة جداً على موقع يوتيوب فور طرحها ،” وهى الأغنية التى تعود بها الى الساحة الغنائية.ومن المتوقع مشاهدات أعلى فى الفترة القادمة وذلك وفقاً للمؤشرات الاولى لردود الافعال الايجابية من المتابعين تجاه الاغنية .

ويعد إسلام جمال صديقا لعلياء وللمخرجة بسمة بوسيل.وكان تامر حسنى قدم إسلام للساحة الفنية في فيلم “نور عينى” الذى لاقى نجاحاً كبيراً عندما قدم شخصية شقيق تامر حسنى والذى توفى إثر جرعة زائدة من المخدرات في أحداث الفيلم .

كما قام نجم الجيل تامر حسنى بتهنئة صديقته علياء قائلًا:”مليون مبروك لعليا بعد أغنية اطمن راجعه بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا”، وأضاف مهنئًا لزوجته:”ومليون مبرووووك حبيبتي بسمه اول تجربة إخراج ليها”.

من ناحية أخرى انتهت علياء مؤخراً من عدة كورسات تمثيل فى ورش تمثيل ، استعداداً للتمثيل فى عمل فني مع نجم كبير فضلت التكتم على تفاصيله حالياً.

يذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عليا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تعاونت معه فى غناء أغنية “اطمن” وهى ضمن أغانى ألبوم “اخترت صح” الذى تم إصداره عام 2010.