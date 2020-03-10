كورونا يرغم تامر حسني على إلغاء كل حفلاته الفنية

بعد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في مصر، أعلن الفنان المصري تامر حسني في بيان له، عن إلغاء كل حفلاته في مصر خلال الشهرين المقبلين، بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري القاضي بمنع التجمعات في إجراء احترازية لمنع تفشّي فايروس كورونا في مصر.

وجاء في بيان حسني "حرصاً على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، أشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصاً على مصلحة الناس".

وأضاف: "تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر ابريل ٢٠٢٠ ونرجو من الجميع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامه الأفراد والمجتمع".

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يذكر أن تامر كان من المقرر أن يقدم حفلا برفقة الفنانة نانسي عجرم على مسرح Zed Park الشيخ زايد الساعة 4 مساءً يوم 12 آذار، وتعاقد على تقديم حفل يوم 13 آذار لطلاب جامعة أكتوبر للتكنولوجيا، كما كان من المقرر أن يسافر إلى لندن لتقديم حفل غنائي يوم 4 نيسان المقبل، ولم تعلن الشركات المنظمة للحفلات الثلاثة بعد عن طرق استرداد ثمن التذاكر كما أنها لم تعلن بعد رسمياً عن إلغاء الحفلات.

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