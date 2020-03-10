فيديو: شيلاء سبت ممنوعة من السفر إلى بيروت لهذا السبب

كان من المقرّر أن تحضر الممثلة البحرينية ​شيلاء سبت المقيمة في الكويت،​ إلى​بيروت لاستكمال تصوير ما تبقى من مشاهدها في مسلسل "​دفعة بيروت​" الذي سيعرض في رمضان المقبل، إلا أنّ السلطات الكويتيّة منعتها من المغادرة، في إجراء احترازي لاحتواء انتشار فايروس ​كورونا​. وقد صوّرت شيلاء مقطع فيديو، كشفت فيه أن السلطات الكويتية لا تستثني أحداً من هذه الإجراءات، وأنه لا يمكن التوجّه إلى ما سمته "البلدان المحظورة"، حتى إشعار آخر. إقرئي أيضًا: Advertisements فيديو: زوجة قصي خولي تدافع عن والدتها وتهاجم هذه الإعلامية فيديو سيرين عبد النور تظهر وجه ابنتها... لن تصدقوا كم تشبه والدها يُذكر أن السلطات الكويتيّة علّقت حركة الطيران إلى أكثر من بلد اكتشفت فيه حالات كورونا ومنها لبنان، الذي سجّل حتى اليوم 41 حالة، بينما سجّلت الكويت 69 إصابة كورونا.

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