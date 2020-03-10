تعليق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما بسبب فيروس كورونا وهذا ما حصل مع ضيوف المهرجان

استجابت إدارة مهرجان الأقصر لقرار رسمي صادر عن رئاسة الوزراء في مصر، بمنع أية فعاليات تضم حشوداً جماهيرية ضمن إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا، وأصدر المهرجان مساء أمس الاثنين، بياناً رسمياَ أعلن فيه ايقاف جميع الفعاليات الجماهيرية لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية واستمرار لجان التحكيم في العمل لإعلان الجوائز. وجاء في البيان: بدأ مهرجان الاقصر للسينما الافريقية فعالياته في السادس من مارس واستمر ثلاثة ايام تم فيهم عرض 70 % من الافلام المشاركة في المسابقات وخارج المسابقات وتم عمل مؤتمرا صحفيا للنجم جيمي جون لوي داخل معبد الاقصر. Advertisements وبناء على قرار السيد رئيس الوزراء اتخذت ادارة المهرجان قرارا بإيقاف جميع الفعاليات الجماهيرية في قاعات العروض مع استمرار لجان التحكيم في عملها ومشاهدة الباقي من الافلام وهي تمثل حوالي 30 %، في قاعات داخل الفنادق مجهزة في إطار مهني سليم علي أن تشاهد لجنة التحكيم العروض للمسابقات الاربعة ثم يتم اعلان النتائج من خلال مؤتمرا صحفي لإنهاء الدورة التاسعة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية متمنيين الامان والسلام لمصرنا الحبيبة. يذكر أن إدارة مهرجان الأقصر أصرت على افتتاح فعاليات الدورة التاسعة التي تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي، رغم الإعلان رسمياً عن ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة الأقصر، وحضر عدد كبير من النجوم فعاليات حفل الافتتاح، وقد تمّ إخضاع كل الضيوف للفحص، بانتظار إعلان النتائج.

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