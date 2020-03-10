صور: ظهور نادر لأرملة الراحل فريد شوقي في مهرجان الأقصر للسينما

شهدت الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ظهوراً نادراً لـ "سهير" زوجة الفنان المصري الراحل فريد شوقي، حيث حضرت لاستلام درع تكريمية من المهرجان بمناسبة الاحتفال بمئوية الفنان الكبير، وسط حفاوة وترحاب كبيرين بها.

وصعدت "سهير" برفقة ابنتها الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي لاستلام درع التكريم من رئيس المهرجان.

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وحضرت سهير أيضا حفل افتتاح المهرجان لمعرض بعنوان "الملك فريد شوقي"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف، والمنتج محمد العدل، وحرصت على المشاركة مع النجمات وتفاعلت معهم.

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هذا الظهور هو الأول لزوجة فريد شوقي بعد فترة انقطاع استمرت قرابة 6 سنوات، كان آخرها الظهور في برنامج "بوضوح" على قناة الحياة ووقتها تحدثت عن اللحظات الأخيرة في حياة وحش الشاشة.

يذكر أنّه تم قبل ساعات، الإعلان رسمياً عن تعليق كل فعاليات المهرجان بسبب فيروس كورونا، واحتجاز أعضاء لجان التحكيم داخل غرفهم لمشاهدة الأفلام وإعلان نتيجة المسابقة الرسمية، كما خضع كل ضيوف المهرجان خضعوا لفحص طبي ولكن لم تعلن النتائج بعد.

وكانت إدارة مهرجان الأقصر قد استجابت لقرار رسمي صادر عن رئاسة الوزراء في مصر بمنع أية فعاليات تضم حشودا جماهيرية ضمن إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا، وأصدر المهرجان بيانا رسميا قال فيه: ايقاف جميع الفعاليات الجماهيرية لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية واستمرار لجان التحكيم في العمل لإعلان الجوائز