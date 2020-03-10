شاهد.. يعقوب الفرحان يلبس زوجته ليلى اسكندر الحذاء على طريقة السندريلا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 02:52 مساءً - لم يتردد الفنان السعودي يعقوب الفرحان في ان يقوم ويضع الحذاء في قدم زوجته الفنانة ليلى اسكندر وذلك خلال استضافتهما في حلقة من برنامج “سندريلا” الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية.
فخلال الحلقة طلب الاعلامي صالح الراشد من يعقوب الفرحان أن يساعدها على انتعال الحذاء تماماً كما فعل الأمير مع الفتاة في قصة سندريلا..
ورغم رفض ليلى في البدء ذلك فقد قام يعقوب الفرحان وركع امامها محاولاً إدخال الحذاء في قدمها. إلا أنه وجد صعوبة في ذلك وتبين أنه لا يناسبها.
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