شاهد.. السديس يشارك في اعمال تعقيم المسجد الجرام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 02:52 مساءً - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أمس (الإثنين)، بأعمال التطهير والتعقيم الاحترازية للوقاية من فايروس “كورونا”.
وأوضحت الرئاسة أن مشاركة السديس شملت تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام، كما تفقد خلالها عمليات الغسيل والتعقيم والتطهير الاحترازية بشكل مباشر.
وشدد الشيخ السديس على أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق، لا سيما أن ما يُقام به من أعمال تطهير وتعقيم لصحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكلٍ عام؛ هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء عن قاصدي البيت الحرام وزائرية.
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