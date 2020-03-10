ديمى لوفاتو تصل لـ 10 مليون مشاهدة بـ«I Love Me».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت المغنية الأمريكية ديمى لوفاتو، أغنيتها الجديدة، I Love Me، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، حيث اقترب الفيديو كليب من 10 مليون مشاهدة، منذ طرحه يوم 5 مارس الجارى.

الكليب حاز على إعجاب الكثير من متابعي المغنية العالمية، التي تبلغ من العمر 27 عاما، وانتظر الفيديو كليب الجديد الكثيرين، بعد أن أعلنت لوفاتو، عن طرحها للعمل خلال حفل لـ Super Bowl، الماضية.

وعلى جانب أخر، فاجأت النجمة والمطربة الأمريكية ديمى لوفاتو، الجميع بإعلان انفصالها، مؤخرا، عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون وذلك قبل أيام من احتفالات الكريسماس.

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وجاء إعلان النجمة العالمية لهذا الخبر أثناء ردها على أحد المعجبين على الـsocial media، حيث أكدت المغنية البالغة من العمر 27 عاما أنها وأوستن انفصلا.

وعلقت النجمة العالمية قائلة: إنه حقا رجل جيد، أفضل بكثير مما يراه الناس فى الخارج لمجرد أنه لديه الكثير من الأوشام على جسده.

واستكملت ديمى لوفاتو قائلة: إن الانفصال صعب بالنسبة للطرفين، فقط كن لطيفا وادعوا لهما.