هذا النجم ضيف الحلقة الأولى من برنامج أحمد السقا

يغيب النجم المصري أحمد السقا كممثل عن السباق الرمضاني القادم، إلا أنه يحضر في شهر الصوم كمقدم برامج تلفزيونية لأول مرة في مسيرته الفنية.

وقد بدأ “السقا” تصوير البرنامج الجديد في لبنان وهو عبارة عن برنامج مسابقات يشارك فيه النجوم كضيوف. وقد حلّ الفنان محمد هنيدي ضيفاً على الحلقة الاولى، أما الفنانة نيللي كريم ضيفة الحلقة الثانية.

البرنامج من انتاج شركة الصبّاح إخوان التي حققت نجاحات كبيرة مع “السقا” في اعمال سابقة، آخرها مسلسل “ولد الغلابة” الذي عرض في رمضان 2019، اخراج محمّد سامي، تأليف أيمن سلامة.

وينشغل “السقا” أيضاً في الترويج لفيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي سيبدأ عرضه في صالات السينما قريباً. الفيلم من إخراج أحمد نادرجلال، تأليف محمد ناير، يشارك في بطولته احمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم وغيرهم بالاضافة الى مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

