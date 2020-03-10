هدى حسين تتصدر الترند السعودي.. ما علاقتها بخاطفة الدمام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة الكويتية هدى حسين الترند السعودي، وذلك بعد مطالبات كبيرة واقتراحات بأن تلعب دور "خاطفة الدمام" في مسلسل يطغى عليه الرعب والإثارة.

وشارك المغردون الفنانة هدى الكثير من المقترحات والرؤى، مؤكدين أنها الوحيدة القادرة على تقمص الشخصية بحذافيرها، وأن المسلسل سيحظى بمتابعة واسعة خصوصا من قبل المشاهدين السعوديين.

وأشارت مصادر قريبة من الفنانة "هدى" إلى أن الفكرة قد عرضت عليها وبالفعل تمت الموافقة إلا أنها قررت قراءة السيناريو بدقة أولا ومن ثم إعطاء الموافقة النهائية، خصوصا وأن قضية "خاطفة الدمام" لا زالت منظورة وتحت التحقيق، والسيناريو بحاجة إلى جمع معلومات دقيقة جدا، والمعروف عن هدى حسين شغفها بالأفكار الجديدة والأعمال المختلفة والتجارب المتميزة التي لا حدود لها، وتلك حقيقة لا يختلف حولها اثنان من متابعي النجمة الكويتية التي اعتادت أن تفاجئ جمهورها كل عام بقالب درامي مغاير عما قدمته سابقا.

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وتنشغل حسين حاليا في تصوير أدوارها في مسلسلين من المفترض أن يتم عرض أحدهما في رمضان المقبل وهو المسلسل الدرامي الذي يحمل اسم "شغف" مع الكاتب السعودي علاء حمزة والمخرج البحريني محمد القفاص، إلى جانب نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية، وتتقمص دور "رسّامة" تمر بحالات نفسية كثيرة؛ ما يتطلب جهدا ذهنيا وعقليا ونفسيا في تجسيد أدق تفاصيل حياة تلك الرسّامة.

يشار إلى أن خاطفة الدمام "مريم" المتهمة بخطف عدد من الأطفال على سبيل الاتجار بهم أو على سبيل الاحتفاظ بهم، لا زالت التحقيقات بشأنها سارية للكشف عن مغامرات ومعلومات جديدة؛ إذ إن القضية شغلت الرأي العام الخليجي بسبب تشابك أحداثها وعدم كشف كل الحقائق حولها، والتي عرفت عبر صفحات السوشال ميديا باسم “خاطفة الأطفال” أو "خاطفة الدمام" وأصبح الجميع في حالة تشوق لمعرفة أي معلومات جديدة بشأن المتهمة أو من يعاونها في جرائمها وكيف استطاعت إخفاء أولئك الأطفال كل هذه الفترة التي تجاوزت العشرين عاما.