وفاة مصمم الأزياء اللبناني توفيق حطب.. أخفى مرضه عن جمهوره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صُدم الشارع اللبناني يوم أمس الإثنين بوفاة مصمم الأزياء الشهير توفيق حطب، بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة، والذي قرر عدم الإعلان عنه في أيٍ من وسائل الإعلام.

وكشف عدد من الصحافيين أن الراحل حطب كان قد طلب منهم عدم نشر أخبار عن مرضه، لأنه أراد أن لا يعلم جمهوره بالأمر معتبرًا إياه أمر شخصي جدًا، وهي الرغبة التي احترمها الصحافيين.

وصدمت وفاة حطب زملائه وأصدقائه وعدد من النجمات اللواتي ارتدين من تصميماته، ونعاه الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم الكبير لفقدان موهبة مميزة في عالم الموضة والأزياء.

وسيُصلى على جثمان الراحل عصر اليوم الثلاثاء 10 مارس في جامع الخاشقجي في بيروت، وسيوارى الثرى في مدافن الشهداء، وستقام التعازي في منزله اليوم، أما يومي الأربعاء والخميس، 11 و 12 مارس ستقام في قاعة راديسون بلو من الساعة الثالثة عصراً الى الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.

وقدّم مصمم الأزياء الراحل عروض أزياء كثيرة بين بيروت والقاهرة وواشنطن وعدد من الدول الأخرى، وارتدت من فساتينه النجمات أبرزهن سميرة سعيد، وهيفاء وهبي وآخرون.

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وتوفيق حطب هو مصمم لبناني توجه في تصاميمه الى المرأة العصرية الجريئة والمغامرة، ويمكن وصف سيرته في عالم الموضة والأزياء مزاجية ومثيرة ومتحررة.

واستطاع الراحل أن يعتلي منزلة هامة ويحجز لنفسه مكانة هامة بين المصممين اللبنانيين والعالميين أيضا، كما تمكن من أن يكسب ثقة العديد من الفنانات التي صمم لهن أجمل الفساتين، رغم مشاكله مع البعض، إلا أن الصداقة التي تجمعه بالبعض تبقى الأهم عنده.

وعن علاقته بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كشف الراحل في أحد حواراته الصحافية أن أول حفلة رأس سنة احيتها وهبي ارتدت فستانا من تصميمه، وصداقته بها كانت من قبل دخولها مجال الغناء، مؤكدًا أنه لا يخلط بين الصداقة والعمل ، كاشفًا أن صداقتهما متينة، وانهما مثل الإخوة، وعن وهبي قال: "إنسانة عزيزة على قلبي ولا انسى وقفتها إلى جانبي".

وحتى هذه اللحظة لم تخرج الفنانة اللبنانية بعد بأي نعي أو تعليق حول وفاة حطب عبر أحد حساباتها في السوشال ميديا.