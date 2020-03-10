هيا الشعيبي ترقص على أنغام "بنت الجيران".. ورشاقتها حديث الناس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السعودي والإعلامي هشام الهويش فيديو طريفا يجمعه بالفنانة الكويتية هيا الشعيبي خلال خضوعهما لجلسة تصوير.

وظهرت الشعيبي وهي ترقص على أنغام أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وشاركها الهويش في الرقصة التي تميزت بطرافتها.

وظهرت الفنانة الكويتية مُرتدية بدلة رياضية باللون الأسود من علامة أديداس، مع وجود الخيوط الذهبية الأيقونية على أطرافها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الذهبي، واعتمدت لشعرها تسريحة الظفيرة.

فيما أرفق الهويش الفيديو بتعليق: "جلسة تصوير ردحيه مع ابوالهش وهيونه وحقروص"، مع عدد من الهاشتاغات وأبرزها كاربول كاريوكي؛ ما رجح أن الشعيبي ستحل ضيفة مع الهويش قريبا.

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وكالعادة لفتت الشعيبي الأنظار إليها بسبب رشاقتها وخفة ظلها، فيما رأى الكثيرون أنها زادت جمالا، خاصة في ظهورها الرياضي الذي كشف أكثر عن جسدها الممشوق.

يشار إلى أن الفنان هشام الهويش هو خريج برنامج المواهب ستار أكاديمي، ويقدم حاليا برنامج "كاربول كاريوكي"، والذي يستضيف في كل حلقة منه نجما عربيا، للحديث عن بعض تفاصيل حياته وأعماله ولكن بطريقة فكاهية، وكان آخر ضيوف البرنامج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والتي تحدثت عن عدد من الأمور الشخصية والفنية، وكشفت خلال الحلقة أنها عزباء ولا تعيش قصة حب، كما تحدثت عن عدد من زميلاتها في الفن من بينهم نجوى كرم.

وعلى صعيد آخر، استطاعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تصدر قائمة الأكثر تداولا في الأشهر الأخيرة في محرك البحث غوغل، بعد خضوعها لعملية تكميم معدة وشفط دهون، بالإضافة لإجرائها عملية تجميل لـ "اللغلوغ"، ليشكل ظهورها في كل صورة أو فيديو جديد لها حالة، حيث يجري تداولها وتناولها عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن رشاقتها وإبداء الإعجاب بالنتيجة التي وصلت إليها.

يذكر أن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي كانت عرضت مؤخرا تبني الطفلة المعنفة في الإمارات والتي ظهرت بفيديو صادم خلال تعرضها للتعنيف بشكل قاس على يد والدتها، وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة الأم وحماية الطفلة منها، وأبدت الشعيبي وقتها صدمتها من تصرف الأم وقسوتها على الطفلة، وقالت إنها مستعدة لتربيتها إلى جانب أولادها ورعايتها.