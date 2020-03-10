أحمد شيبة ينتهي من تصوير "شاب عجوز"

القاهرة - لايف ستايل
بعد تحضيرات استمرت قرابة الأربعة أشهر، انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تصوير كليب "شاب عجوز" تحت إدارة المخرج محمد حجازي.
تم تصوير الأغنية بتقنية سينمائية جديدة، من خلال عدسات الكاميرات الهندية، وتدور أحداث الكليب في إطار من الأكشن، واستمر تصوير الكليب يومان.
أغنية "شاب عجوز" من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا ومدير التصوير رامي عادل والمنتج الفني هشام خلف، ومن إنتاج أحمد شيبة.
ويعد كليب "شاب عجوز" هو التعاون الثاني بين حجازي وشيبة بعد كليب "اللي مني".
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