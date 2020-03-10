عمرو عبدالجليل يتعاقد على بطولة "الحارث"

تعاقد الفنان عمرو عبدالجليل على بطولة فيلم "الحارث" إلى جانب الفنانين أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب.

الفيلم الذي يخرجه محمد نادر، في أول أعماله السينمائية الطويلة، يعتمد على الإثارة والتشويق، وفق بيان لأسرة الفيلم، اليوم الأحد.

ويستعين مخرج الفيلم في تصوير بعض المشاهد بخبرات من مصممي مشاهد الأكشن من هوليوود، وبدأ تصوير الفيلم منذ عدة أسابيع، ويواصل استكمال بقية المشاهد.

وكان فريق العمل قد بدأ التصوير قبل 3 أسابيع، ويتوقع أن يستغرق التصوير مدة شهر آخر، قبل دخول مرحلتي المكساج والمونتاج.

ومن المتوقع أن ينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، إلا أن صناع العمل لم يحسموا الأمر بشكل نهائي بانتظار اتضاح خريطة المنافسة في هذا الموسم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عمرو عبدالجليل ومنال سلامة وفردوس عبد الحميد أبرز الحاضرين العرض الخاص لـ"بين بحرين"

عمرو عبدالجليل "شرير كوميدي" في تجربته"سوق الجمعة"