علي ربيع يوضح سبب توقف "مسرح مصر"

كشف الفنان علي ربيع سبب توقف "مسرح مصر" رغم النجاح الكبير الذي كان يحققه، قائلا:""قدمنا أكثر من 135 مسرحية بنفس الشكل، نفس الديكورات والخلفيات، المؤلفين أرهقوا كثيرا بسبب الأفكار".

تابع: "أستاذ أشرف عبد الباقي شعر أنه إذا استمرينا أكثر الجمهور سيشعر بالملل، على الرغم من أن آخر يوم لمسرح مصر كان الجمهور حزينا ويبكي".

أضاف: "نحن بكينا لأننا لمدة 4 سنوات نعمل معا لدينا الكثير من الذكريات، لكننا أوقفنا "مسرح مصر" وهو يحقق نجاحا كبيرا وهذا هو المهم".

وعن علاقته بأشرف عبد الباقي قال إنه كان بمثابة أخ كبير وكان يشعر أن له ظهر يستند عليه، لكن الآن بعد انتهاء "مسرح مصر" يشعر أنه لا ظهر له، هو كان يعتمد عليه في كل شيء في التمثيل وفي حياته الخاصة، والأمر مستمر حتى الأآن لأنه لم يبتعد عنهم.

وأوضح علي ربيع أن أشرف عبد الباقي سيتولى إخراج مسرحية له.

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