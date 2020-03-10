تأجيل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد

القاهرة - لايف ستايل مازالت النزاعات القضائية بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها السابق الفنان أحمد سعد مستمرة، أمرت محكمة أسرة سيدي جابر بتأجيل دعوى النفقة المقامة ضد سعد. وجاء قرار التأجيل لجلسة الرابع من إبريل المقبل، وذلك بعد تقديم الطرفين مستندات إلى هيئة المحكمة. كانت سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومستحقاتها المالية خلال فترة زواجهما. وقدمت الفنانة أوراق وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وتعرضها بالضرب على يده وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها. Advertisements ورفضت سمية الخشاب ومحامي سعد التصالح في القضية. قد يهمك أيضا: سمية الخشاب تشعل "انستجرام" بفستان أسود من باريس تكريم سمية الخشاب من أيام القاهرة للدراما العربية بباريس

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