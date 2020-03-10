أسرة "أسود فاتح" تفاجِئ هيفاء وهبي بعيد ميلادها

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت أسرة مسلسل "​أسود فاتح​" الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بقرع الطبول والبالونات احتفاءً بعيد ميلادها.

وهي اللحظات التي شاركها حساب كريمة وهبي على "إنستغرام". فيما علقت وهبي كاتبة: "مفجأة كتير حلوة من موقع التصوير.. شكرا أسرة مسلسل "أسود فاتح". علماً أنها زهرت وهي تعيش الأجواء بفرح وراحت تعزيف على الطبلة.

الجدير ذكره أنها تعكف على تصوير المسلسل الذي يجمعها بمعتصم النهار وأحمد فهمي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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