شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: بشكرك يا رب على رسايلك اللى بتوصلنى فى كل اللى حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة لقاء الخميسى عن سعادتها بالرسائل الربانية في العديد من المواقف بحياتها، وكذلك عن الكثير من النعم الموجودة بحياتها وأهمها أولادها، حيث نشرت صور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"عزيزي ربنا.. انا باشكرك على كل النعم اللي في حياتي من يوم ولادتي لحد انهارده .. بأشكرك على رسايلك اللي بتوصلني في كل اللي حصل واللي بيحصل في طريقي ".

وتابعت :"باشكرك اني في كل يوم باتعلم حاجه جديده ومهمه.. باشكرك على نعمة الاحساس والشعور والعواطف والمحبة والسلام والمسامحة ..باشكرك على نعمة الصبر.. باشكرك على عطفك وحبك ودعمك .. باشكرك على الصحة والأولاد والأهل والعطايا التي لاتنتهي ..باشكرك على عطية النفس اللوامة ..باحبك يا ربنا ومحتاجاك دايماً ف قلبي ومعايا .. يوم جميل وطيب على الكون ببركتك وعطفك علينا".



لقاء

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واعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.