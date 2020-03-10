شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شكلت يسرا دويتو سينمائى استثنائى مع الزعيم عادل إمام؟.. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الثلاثاء، النجمة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها، وتعد واحدة من نجمات السينما والدراما المصرية اللاتي فرضن وجودهن وحضورهن على الساحة الفنية عبر أجيال مختلفة، وذلك بسبب تميزها في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة ما بين الجريئة والكوميدية والدرامية، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في مختلف الدول العربية، وشاركت العديد من كبار النجوم على رأسهم الزعيم عادل إمام فى أعمالهم، مما جعلها تصنع ديو سينمائى متميز أمام الزعيم فى عدد كبير من أفلامه.





شاركت النجمة يسرا في العديد من الأعمال السينمائية مع الزعيم عادل امام والتي تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة فكان للجمهور بمجرد سماع أن فيلم بطولة عادل امام ويسرا كفيلا بأن يحقق أعلى الإيرادات دون مشاهدته أوإعجابهم بالقصة من عدمه، وقد تعاونت يسرا مع الزعيم عادل إمام فى 17 فيلما، وهى "شباب يرقص فوق النار، أذكياء لكن أغبياء، ليلة شتاء دافئة، الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، على باب الوزير، الانس والجن، كراكون في الشارع، رسالة الى الوالى، المولد، الإرهاب والكباب، المنسى، الافوكاتو، طيور الظلام، عمارة يعقوبيان، بوبوس".





النجمة يسرا لها بصمتها أيضا في الدراما التلفزيونية، حيث شاركت وقدمت العديد من المسلسلات التي حققت نجاحا على الشاشة منها، "موعد لم يتم، عريس وعروسه، جحا وبنات الشهبندر، الفندق، الشاهد الوحيد، حياة الجوهرى، اوان الورد، اين قلبى، ملك روحى، أحلام عادية، قضية رأى عام, في ايد امينة، خاص جدا، بالشمع الأحمر، شربات لوز، نكدب لو قلنا ما بنحبش، سرايا عابدين، فوق مستوى الشبهات، لدنيا أقوال أخرى".





ولأن النجمة يسرا فنانة شاملة فكان لها حضور قوى في الوسط الغنائى حيث لها العديد من الأغنيات منها، أغنية حب، أغنية دانتيلا، أغنية راندفو، كلام فاضى، الليلة اهو الليلة، جيم أوفر مع مى عز الدين، جت الحرارة، وأخيرا أغنية 3 دقات مع المطرب أبو.