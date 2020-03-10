شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده على تيك توك:أنا عاوزة مكرونة مش كورونا..وعمرو سعد:دى حفلة تنكرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة فيفى عبده، الفنان عمرو سعد في أحد الفيديوهات، التي نشرتها المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث نشرت سارة مقطعين أثناء تواجدهم في رحلة خارج مصر.

عمرو سعد حرص على تسجيل مقطع فيديو مع فيفى عبده، والتي قالت لعمرو، "أنا عاوزة مكرونة مش كورونا.. عاوزة سباكيتى.. لازانيا".



عمرو سعد



فيفى عبده

@saraheltabakh أحلي فيفي عبدة وأحلي عمرو سعد دة ولا ايه و خمسة مواه و أيوة بقي و يلا بقي ##عمر_سعد @amrsaad.official ##فيفي_عبده @fifiabdoofficial♬ original sound - saraheltabakh Advertisements

كما ظهرت فيفى عبده فى فيديو آخر مع عمرو، وهما يرتديان الكمامات، خوفا من فيروس الكورونا، حيث قال عمرو "إحنا رايحين حفلة تنكرونا .. والناس مش هيعرفونا"، وعلق عمروعلى الفيديو "لما تقابل فيفي عبده صدفة في حفلة تنكرية"

@amrsaad.official لما تقابل فيفي عبده صدفة في حفلة تنكرية [email protected] ##عمرو_سعد ##فيفي_عبده♬ original sound - amrsaad.official

وكانت فيفي عبده قد وجهت رسالة لكل كارهيها، ونشر صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت عليها " انا لا أصلح للمعاناة انا جايه على الدنيا أتدلع، الناس اللي بتكرهني جبتني أرض أرض ابعدوا عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا"

وكان عمرو سعد قد بدأ نشر المقاطع والفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، منذ عدة أسابيع، ولاقت فيديوهاته نسبة كبيرة من المشاهدات، والتفاعل مع المتابعين.

من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، على تهنئة نجله رابى بفيلمه "صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوى، حيث قام عمرو بنشر صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع انستجرام وكتب قائلاً :"النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.