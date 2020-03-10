- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. ماجى بوغصن ترتدى " كمامة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ماجى بوغصن مرتديه "كمامة" خلال تواجدها فى أحد المطارات، خوفا من فيروس كورونا، جاء ذلك أثناء استعدادها للسفر إلى دبى، وشاركت ماجى جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة:" إلى دبى ".
كما ظهرت الشقيقتان دنيا و إيمى سمير غانم، مرتديتان "كمامة" خلال تواجدهما فى المطار خوفا من فيروس كورونا، وشارك الفنان و المنتج هشام جمال جمهوره عبر خاصية ستورى بصورة على طريقة السيلفى مع دنيا وإيمى في المطار، وكتب عليها:" تفتكروا مين"، نظرا لارتدائهما كمامات ونظارات، وقامت دنيا بإعادة نشرالصورة وكتبت عليها:" إحنا"، ليرد عليها جمال، قائلا:" ليه قلتى يا دنيا مكانتش باينه خالص".
وظهر الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، مرتديان "كمامة" خلال تواجدهما فى مطار القاهرة الدولى، وذلك قبل سفرهما للخارج.
ونشر محسن، عبر حسابه على انستجرام، صورة له برفقة زوجته، مرتدين الكمامة، لكنه لم يشر إلى مكان سفرهما، واكتفى بوضع "إيموشن" طائرة على الصورة، فيما نشرت زوجته هبة، صورة تجمعهما خلال انتظارهما فى المطار قبل الإقلاع.
ماجى بو غصن
وحرص عدد كبيرمن النجوم العالمين علي ارتداء " القناع الطبي" خلال حياتهم اليومية وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا، وهي بالتأكيد فرصة لعدسات "البابارتزي" لتسجيل هذه اللحظات، بينما حرص بعض هؤلاء النجوم علي التقاط الصور لأنفسهم بالقناع ، فيأتي في مقدمة النجوم الذين لا يتجاهلوا ارتداء القناع الطبي حفاظا علي صحته نجم الراب الشهير" ليل ناس أكس" الذي ظهر بصحبة فريق العمل المصاحب له وهم جميعا بالأقنعة الطبية .
في حين قررت النجمة العالمية فانيسا هودجنز أن تلتقط صورة بطريقة الـ " selfie mirror " مع شقيقتها ستيلا هودجز و كانت كل منهن ترتدي " القناع الطبي " .
كانت هذه تفاصيل خبر خوفا من كورونا.. ماجى بوغصن ترتدى " كمامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.